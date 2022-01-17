Перша українська експедиція підкорила найвищу гору Антарктиди

17.01.2022 18:18

Перша українська експедиція підкорила найвищу гору Антарктиди – пік Вінсона. Його висота 4892 метри. До складу команди увійшли 10 спортсменів. Серед них – дві жінки. У тому числі дружина мера Дніпра Марина Філатова. Як відбувалося сходження – дивіться.

Штурм Гори Вінсона розпочався з Чилі, де українці укомплектували спорядження й кілька разів здали ПЛР-тести. Сам штурм гори тривав приблизно 15 годин. Альпіністи рухалися я у зв’язках по льодовиках. Хоча в Антарктиді зараз літо, температура може опускатися до -50 градусів за Цельсієм. Хоча спочатку команді щастило.

Від табору-1 до табору-2 – й вже невдовзі до руху по плато довелося додавати елементи альпінізму. Усе спорядження на собі. В екстремальних умовах має вирішальне значення навіть найменша дрібничка. Адже навіть зробити чай – то ціла справа. Тим більш, що сильний вітер та холод дуже ускладнили експедицію.

Усі групи, що йшли на штурм найвищої гори Антарктиди, повернули до табору. Українці ж зважилися спробувати здійснити сходження. Тож жовто-блакитний прапор побував на піку Вінсона

Нагадаємо, що Пік Вінсона входить до переліку найвищих гір семи частин світу. Його підкорюють альпіністи, що мріють увійти до неформального об’єднання «Клуб семи вершин»

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