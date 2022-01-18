Дніпро ще з ночі накрила хуртовина

Сильний вітер та снігопад. На вулиці міста комунальники вивели 84 одиниці спецтехніки, в тому числі й машини для розчищення тротуарів. Ситуація залишається контрольованою, але у міськраді закликають городян не виїжджати у центр без необхідності. А ще не залишати свої автівки на узбіччях, аби не заважати снігоприбиральній техніці. Як рухався громадський транспорт та чи були затори — дивіться.

З ночі Дніпро накрив снігопад і не всі водії були до цього готові. Ранком на проспекті Мазепи з рейок зійшов трамвай та вдарив вантажівку. Перед Мерефо-Херсонським мостом водій не впорався з керуванням і вилетів з дороги просто на клумбу, де зніс дорожній буфер та знак. А через аварії на перехресті Робочої та Пушкіна певний час стояли трамваї. Та в цілому снігопад не спричинив комунального й дорожнього колапсу.

За словами водіїв, суттєвих погіршень погодних умов — не відчувають, дороги нормальні, тож обходиться без заторів.

Немає нарікань й на рух громадського транспорту. Пасажири кажуть, що з лівого на правий берег дістались швидко, і маршрутки чекати довго не довелось.

У мерії також повідомили, що напоготові спецтехніка, в тому числі й машини для розчищення тротуарів. Десь можна скористатись посипальною сумішшю з ось таких контейнерів, у місті їх майже двісті. Комунальники звітують, що станом на сьому ранку на вулиці вже виспали 1600 тонн протиожеледної суміші.

А ще за поганих погодних умов водіїв закликають не виїжджати у місто без нагальної потреби та не залишати автомобілі на узбіччі, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.