Мешканці Придніпровська потерпають від незручностей маршруту №35

Великі черги у годину-пік та інтервал руху у майже 40 хвилин. Люди обурені ситуацією та вимагають змінити перевізника. У транспортному скандалі розбиралась Софія Куценко.Маршрут №35 – один з найпопулярніших у Дніпрі. Він сполучає віддалений житломасив Придніпровськ і центр міста. Однак користуватися ним незручно, бо інтервал руху завеликий.

Чекати на автобус 20, а то і 30 хвилин – звична справа, жаліються люди. Інколи на зупинці доводиться стояти годину. Особливо це незручно у спеку та на морозі, як зараз.

Зазвичай на лінію випускають 4 автобуси, кажуть мешканці Придніпровська. Вони хоч і великогабаритні та зручні, однак ходять дуже рідко. Транспорт важко дочекатися, особливо у годину-пік. Тож людям доводиться їздити з пересадками.

А на останні рейси з центру і взагалі збираються кілометрові черги, каже пані Ірина. Неодноразово жінці доводилось викликати таксі. Бо пробитися в автобус – справжнє випробування. Проблеми з маршрутом з’явилися зі зміною перевізника. З того часу минув майже рік! До цього, переконує жінка, транспорт рухався, як годинник.

Невдоволені люди неодноразово зверталися до міськради. Однак весь час їм дають одні й ті самі пояснення. Мовляв, це тимчасові незручності. Аби проблему нарешті вирішили, мешканці житломасиву створили петицію з проханням замінити перевізника. І зараз активно її підтримують. Крім того, розглядають ще один вихід з ситуації.

Реакції щодо пропозиції подовжити тролейбусний маршрут з міськради поки не надійшло. Але там кажуть, що договір з перевізником, що обслуговує 35-й автобус, уклали у 2020. Він розрахований на 5 років. Та, вочевидь, підприємство не виконує умов угоди.

На виправлення ситуації перевізнику дали місяць. Якщо проблема не вирішиться, угоду з ним буде розірвано.