19 січня православні християни східного обряду відзначають Водохреще

Воно є завершальним у новорічно-різдвяному циклі. За традицією, одні йдуть до храмів освятити воду, бо вважається, що цього дня вона набуває цілющих властивостей. Інші – відправляються до водойм, аби пірнути у крижану воду. За останніми спостерігала наша Олена Петроченкова, яка побувала на Монастирському острові. Ця локація вже багато років найпопулярніша у містян.

Зазвичай Монастирський острів на Водохреще рясніє містянами. Цього року людей небагато. Серед тих, хто прийшов, є новачки.

Дмитро також пірнає у хрещенську крижану воду вперше. Вмовив товариш. Судячи зі всього, такий досвід хлопцю поки не до вподоби. А от Андрій на Водохреще занурюється постійно. Дар’я вже вп’яте занурюється в ополонку. Мовляв, для неї ця процедура має духовний сенс.

Пляж на Монастирському острові – одна з чотирьох локацій, які цьогоріч офіційно визначені в Дніпрі для занурювання на Водохреще.

Щоб обійшлося без травм та неприємних сюрпризів, напередодні водолазна служба перевірила дно та взяла проби води на якість. Зауважень не було. Констянтин зі своїм колегою заступили на чергування ще вночі. Залишатимуться тут до останнього/ Хрещенську атмосферу вирішили прикрасити ще й музикою та смаколиками від козаків.

Для кого занурення вже стало традиційним, так це для клубу дніпровських моржів. Вони ниряють щотижня. Ну а на Водохреще, кажуть, то взагалі обов’язково. Спочатку за всіма правилами розігріваються руханкою. І вже потім до річки.

До того ж вся ця група – студенти Університету третього віку. Пан Констянтин тільки но долучився до його лав. Пропагандує здоровий спосіб життя.