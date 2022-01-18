В Україні впровадили облік антибіотиків

Й вже з початку січня в медзакладах, які надають стаціонарну допомогу, почали контролювати вживання таких препаратів. Невдовзі виписувати та продавати такі ліки будуть лише за електронними рецептами. Більш детально про нововведення розповість Софія Куценко.

Безліч порад щодо вживання антибіотиків можна знайти на інтернет-форумах. Замість консультацій у лікаря, люди призначають препарати один одному в Інтернеті. За майже два роки пандемії кількість антимікробних ліків, які вживають українці, збільшилась. У МОЗ спираються на статистику 2020 року, коли обсяг продажів і закупівель таких препаратів перевищив шість мільярдів гривень. І це на 40% більше, ніж у 2018. Але вже з 1 січня антибіотики в Україні почали облікувати.

Під облік підлягають 29 лікарських засобів. Контролювати споживання антибіотиків вже почали у медзакладах, які надають стаціонарну допомогу.

А вже з квітня в Україні впровадять продаж антибактеріальних ліків за електронними рецептами. Тобто купити антибіотики можна буде виключно за призначенням сімейного лікаря, з урахуванням діагнозу та особистих показань пацієнта. У такий спосіб можна уникнути побічних реакцій. Інколи дуже серйозних.

Експерти кажуть: неправильне вживання протимікробних препаратів призводить до розвитку широкої резистентності – механізму, що знижує їхню ефективність. Облік допоможе це побороти.

Облік антибіотиків схвалює і Юлія. Каже: механізми дієвого контролю за препаратами мали впровадити вже давно. У її родині, наприклад, антибактеріальними засобами майже не користуються. Лікування однієї проблеми, каже Юлія, не має шкодити усьому організму.

Тож вже навесні, аби отримати такі препарати, пацієнтам необхідно буде звернутися до сімейного лікаря. Всі рецепти матимуть свої номери. За ними в аптеках бачитимуть, що саме призначив лікар і здійснюватимуть відпуск ліків.