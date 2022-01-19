Які захисні маски зараз у тренді?

Одним з найбільш дієвих способів захисту від коронавірусу залишається носіння масок. Але дніпряни його масово ігнорують. Як переосмислити ставлення до аксесуара, що рятує життя?Наш Владислав Авдієнко дізнався, які пов’язки нині в тренді та чи впливають вони на привабливість людини.

Ранкова година пік, житломасив Перемога. Люди як завжди набиваються у переповнені маршрутки. Ані соціальної дистанції, ані хоч якогось захисту – більшість без масок!

Дехто з пасажирів впевнений – маска – то особиста справа кожного. Інші ж вважають – дотримання карантинних умов важливим. Дещо краща ситуація у супермаркетах. Попри те, що зобов’язують надягати пов’язки тільки на касі, в торговому залі у них половина покупців. Переважно це люди пенсійного віку. А це вже кадри одного з концертів на початку листопаду – у дні, коли в Україні фіксували до 30 тисяч нових хворих на добу.

Психологи пояснюють: одна з причин, чому люди неохоче надягають маски – це втрата частини особистості – обличчя. А заразом й можливості демонструвати свої емоції світу та розуміти настрій інших людей.

Аби проявити свою індивідуальність не порушуючи карантину, експерти радять замовити собі маску із принтом. Пані Алла все життя сукні, костюми, блузи, а вже 2 роки – ще й ось такі аксесуари на обличчя на будь-який смак.

На одну маску в майстрині йде до 5 хвилин. Згадує, як на початку пандемії доводилося тижнями майже не виходити з ательє – таким високим був попит. Він залишається і зараз. Переважно це невеликі, сімейні замовлення.

Медики додають: в захисних властивостях медичної та маски з тканини різниці немає. Єдине – останню не рекомендують носити людям, старшим за 60 років – через низку критеріїв, яких при власному пошиві старенькі можуть не дотримуватися.

Додають: відповідно до нових карантинних вимог, носити маски треба у будь-якій карантинній зоні, зокрема у жовтій, де зараз перебуває Дніпропетровщина. Надягати їх треба в транспорті, магазинах, державних та культурних установах торговельних центрах.

Понад 28 тисяч у Данії, 35 – у Нідерландах, майже 93 тисячі – в Німеччині та, припускають медики, зо півмільйона у Франції. Таку добову кількість нових заражень на коронавірус зафіксували днями у Європі. Вже зовсім скоро це може стати й українською реальністю. Тож чи готові ми стримати пандемію?