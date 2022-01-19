У поганому стані автомобільна частина Старого мосту

Пагорби, ями та зламана огорожа – все це про Амурський міст. Одна з головних артерій Дніпра, що сполучає правий та лівий береги, вже багато років залишається без капітального ремонту. Частково дорогу латають кожного року. Проте загальний стан проїжджої частини незадовільний. Є проблеми й з пішохідною зоною переправи. Докладніше – далі.

Щодня тисячі водіїв, що їдуть через Старий міст, страждають від поганої дороги. Те ж саме можна сказати й про пішоходів. Наразі рух переправою є справжнім випробуванням. Водії кажуть – через ями на мості часто утворюються затори та аварійні ситуації, особливо взимку. Скаржаться також і на поганий стан трамвайних рейок.

Пішоходів же найбільше турбує зламана огорожа та жахливе покриття тротуару. Деякі дірки настільки великі, що через них можна побачити Дніпро. Містяни також скаржаться на вузьку пішоходну частину. Це ускладнює рух переправою, особливо під час негоди.

У міськраді кажуть – Амурський міст латають постійно. Капітальний ремонт останній раз проводили 20 років тому. Наразі у цьому необхідності не бачать. Черговий дрібний ремонт планують також і в цьому році. Почати боротися з ямами обіцяють, як тільки дозволять погодні умови.