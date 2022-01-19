Бустерною дозою можуть вакцинуватися усі повнолітні українці

Третє щеплення посилює імунну відповідь проти різних варіантів коронавірусу. На сьогодні в Україні бустерною дозою імунізувалися майже 20 мешканців. Й охочих щоденно більшає. Детально про умови вакцинації розповість Софія Куценко.

Вже за місяць Олена вакцинується від ковіду бустерною дозою. Це, каже жінка, її свідомий вибір. Попри негативні настрої оточення, щепилася вперше ще навесні, коли в країні тільки почалася вакцинація. Тоді обрала для себе Coronovac. Цього ж разу колотиме Pfizer. До бустерної вакцинації підійшла відповідально, попередньо порадившись з лікарем. Каже: це – єдиний спосіб вберегтися від недуги.

Щоденно у цьому центрі вакцинації щеплюються близько півтори сотні людей. Половина з них – вакцинуються втретє. За два тижні тут вже вкололи понад 500 бустерних доз.

З кожним днем, кажуть лікарі, охочих щепитися втретє більшає. Зробити це можна усім повнолітнім українцям. Оптимальний термін ревакцинації – від 6 до 9 місяців після завершення первинного курсу. Фахівці запевняють: бустерна доза може знизити ризик зараження коронавірусом на понад дев’яносто відсотків. Особливо важливо вакцинуватися тим, хто знаходиться у групі ризику.

Бустерну дозу в Україні роблять двома мРНК вакцинами: Pfizer та Moderna. Саме вони показали найвищу ефективність. Ними щеплюють незалежно від того, яким препаратом люди вакцинувалися вперше.

Майже 20 тисяч українців вже вакцинувалися бустерною дозою. Щеплюються, переважно, люди від 40 до 60 років. Фахівці зазначають: третю дозу можна отримати у будь-якому центрі вакцинації.

Після введення бустерної дози можна буде отримати й новий COVID-сертифікат. Він діятиме 270 діб. Згенерувати його можна буде в “Дії” орієнтовно наприкінці січня.