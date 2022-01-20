Об’єкти траси Н-31 продовжують активно будувати

Будівництво нової траси на Київ ні на мить не зупиняється! Активні роботи ведуться навіть взимку. Підрядники працюють одночасно одразу на кількох об’єктах. Аби вже наприкінці року дорогу здати в експлуатацію. Що відбувається на будівництві зараз – на власні очі бачила наша Софія Куценко. Подробиці – далі.

Попри сніг та мінусову температуру, одразу на кількох об’єктах траси Н-31 кипить робота. Підрядники працюють на останній 29-кілометровій ділянці. Там передбачено півсотні споруд. Поблизу Царичанки, зокрема, вже звели шляхопровід. Нині до нього будують підходи та влаштовують земляне полотно. Активно працюють і всередині урочища Калитва.

Проходить автомагістраль і через хвойний ліс. Біля нього зводять сучасну дворівневу транспортну розв’язку. На ділянці вже з’явилась опалубка. А навесні тут вкладатимуть бетон. Застосовують новітні технології, які до цього в мостобудуванні майже не використовувались.

Протяжність траси на Дніпропетровщині – 60 кілометрів. Дорога тричі перетинає річку Оріль. Через неї зводять естакаду, протяжністю 600 метрів. Метод її будівництва унікальний.

Крім того, штучна споруда матиме сучасну систему водовідведення та очищення. Що унеможливлює забруднення річки. Більш активні роботи на всіх ділянках розпочнуться вже навесні. А наприкінці 2022 Решетилівську трасу обіцяють відкрити для руху.