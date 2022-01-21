Вчителів Дніпра вчили моделюванню урбаністичних композицій

“Дніпро – місто інженерів”! Такий проєкт стартував наприкінці минулого року і покликаний заохотити учнів до інженерних професій. 48 команд з різних шкіл міста створюватимуть урбаністичну композицію. А у фіналі моделі об’єднають у цілісну модель. В командах по 10 дітей на чолі з вчителями. Весь цей тиждень педагогам проводили майстер-класи з моделювання. Отримані знання вони мають передати учням. Тож як триває підготовка до конкурсу – дивіться далі.

Увесь тиждень дніпровські вчителі трудового навчання та молодших класів практикуються у технічному моделюванні у сучасних кабінетах праці у 39 та 69 школи. Отриманні навички застосовуватимуть незабаром: кожен слухач майстер-класу зареєстрував учнівську команду для участі в конкурсі з початкового технічного моделювання «Дніпро-місто інженерів». Його проводять міська влада та промислова компанія ІНТЕРПАЙП.

Під час навчання використовують інструменти та невеликі зручні верстати. Вчителі швидко опановують нову техніку творчості та сучасне обладнання.

Кабінети трудового навчання у 39 та 69 школі модернізовані за ініціативою народного депутата Дмитра Кисилевського, який опікується розвитком технічної освіти у школах лівого берега Дніпра.

Компанія ІНТЕРПАЙП підтримала ініціативу – відремонтувала приміщення та закупила сучасне обладнання для кабінетів.

Наступні три місяці учасники майстер-класу будуватимуть фрагмент міста разом зі своїми командами – учнями 3-8 класів – та боротимуться за головні призи конкурсу – 100 тисяч гривень на оздоблення кабінету навчання у власній школі.

Команди виставили 30 шкіл. Чиї учні виявляться найвправнішими – дізнаємось наприкінці квітня. До речі, роботи всіх учасників об’єднають у велику експозицію. Протягом травня подивись на неї зможуть всі охочі.