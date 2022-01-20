Альпіністка, що штурмувала пік Вінсона, повернулася до Дніпра

Рік тільки починається, а вже є рекорди. Нещодавно прапор Дніпра вперше замайорів в Антарктиді, на гірському масиві Вінсон. Його підняла наша землячка Ірина Караган, яка побувала там у складі української експедиції. Нагадаємо, що торік завдяки Ірині прапор Дніпра майорів на Евересті. Альпіністка вже повернулась на батьківщину. В аеропорту її зустрічали рідні, друзі та наша знімальна група.

У Дніпрі різко похолодало. Навіть природа піклується про те, щоб Ірина Карган, яка повертається з Антарктиди, де температура -50, почувала себе більш комфортно у рідному місті.

Ірина Караган була у складі української експедиції, що штурмувала найвищу гору Антарктиди – масив Вінсона. У своєму першому інтерв’ю в рідному місті вона розповідає, що випробування ускладнили тяжкі погодні умови.

Інші групи, що були поряд, підкорили вершину тільки через шість днів. За традицією ,на піку, на висоті 4892 метри підняли прапор України й вперше стяг Дніпра.

До складу експедиції увійшли всього дві жінки, і обидві з Дніпра. Переживали за Ірину, слідкували за повідомленнями у соцмережах не тільки рідні альпіністки, а ще й друзі, які допомогли їй здійснити експедицію. Знайомі підкреслюють, Ірина не тільки цілеспрямована альпіністка, а ще й добрий, надійний друг.

Зараз Ірина дуже хоче тепла у прямому сенсі. Планує розслабитися у гарячій бані. А потім знову в гори. Її очікують вершини Північної Америки та Австралії.