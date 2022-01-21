У Придніпровську запрацювала ще одна амбулаторія

Будівля оснащена сучасними зручностями як для пацієнтів, так і для персоналу. Також її зробили доступною для людей з особливими потребами. Скільки коштував ремонт та в якому районі відкриють наступну оновлену амбулаторію – дивіться.

П’ятниця на житловому масиві Придніпровський розпочалася, немов свято, – сьогодні тут відкрили оновлену амбулаторію лікарні №10. Занедбана раніше будівля перетворилася на сучасний медичний заклад.

Близько 8 мільйонів гривень на ремонт амбулаторії виділив Світовий банк. Ще понад 300 тисяч, на які закупили меблі та обладнання, були взяті з міського бюджету. 100 тисяч гривень від Національної служби здоров’я витратили на поручні та під’єднання будівлі до електромережі.

Не забули й про пацієнтів з особливими потребами – амбулаторія оснащена пандусом, тактильною плиткою, вказівниками зі шрифтом Брайля та окремим туалетом для людей з інвалідністю. У Придніпровську вже є амбулаторія, проте багатьом мешканцям до неї незручно добиратися.

У лікарні працюють 4 сімейних лікарі. Вони зможуть обслуговувати до семи тисяч мешканців житлового масиву. Перші відвідувачі кажуть: поява амбулаторії має полегшити життя багатьом місцевим.

Нові амбулаторії мають також з’явитися в інших віддалених районах Дніпра. Наступну планують відкрити у селищі Таромське.