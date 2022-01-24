Будівлю офісу “АТБ”врятувала протипожежна система

Густий дим заввишки в декілька десятків метрів та вогняні уламки, що падали з висоти сьомого поверху! У Дніпрі вихідними сталася масштабна пожежа. Попередньо, спочатку спалахнув ресторан на першому поверсі, потім вогонь швидко перекинувся на офісну будівлю корпорації “АТБ”. Пожежа неабияк налякала тих, хто її бачив. Як швидко вдалось локалізувати вогонь та чи є постраждалі — усі подробиці з’ясовував Марко Ручка.

Пожежа, яка наполохала усе місто. У Дніпрі горіли 9 поверхів офісної будівлі корпорації “АТБ”. Імовірно, на кухні ресторану спалахнула плита і по вентиляції вогонь вже поширився до офісу “АТБ”. Вогняні уламки з верхніх поверхів будівлі падали просто на землю та потрапляли на житлові будинки по сусідству. Також вогонь перекинувся на припарковане біля будівлі авто, в результаті воно вигоріло вщент.

На місце оперативно приїхали надзвичайники. Через велику площу займання, пожежі надали високий статус небезпеки.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Гендиректор корпорації повідомив, що того дня в офісі знаходилися лише охоронці, працівники кол-центру, та персонал низки підрозділів. Усі вони встигли вчасно евакуюватись. Також відомо, що в будівлі вправно спрацювала протипожежна система, завдяки якій вдалось уникнути більших серйозних наслідків. Про те, що протипожежна система гарно спрацювала, кажуть і в ДСНС.

Ти часом правоохоронці почали розслідувати – як само виникло загоряння, й порушили кримінальне провадження щодо нехтування правилами пожежної безпеки. Чи понесе хтось відповідальність – стане відомо лише після низки експертиз.