 У Новоолександрівці зводять перший у селі будинок культури

Його облаштовують обласним коштом. І хоча підрядники тільки зводять фундамент, мешканці вже знають, які гуртки та творчі майстерні там працюватимуть. Подробиці далі.

Останнім часом в області зводять багато інфраструктурних об’єктів, капітально ремонтують дитячі садочки, школи, медичні заклади. Дійшла черга до сфери культури.

Місце для майбутнього осередку культури обрали невипадково. Поряд школа, дитсадок, бібліотека. Будівельний майданчик нового закладу розгорнувся у самому центрі Новоолександрівки, на вулиці Парковій.

Окремого приміщення для занять гуртків та творчих колективів у Новоолександрівці ніколи не було. А захоплених мистецтвом людей вистачало. На репетиції та концерти самодіяльні артисти збираються у сільській бібліотеці або школі.

Будівельники працюють над фундаментом майбутньої будівлі. Кажуть, вона буде дворівнева та досить велика. Усередині облаштують концертні зали та багатофункціональні приміщення для усіляких гуртків.

Зала нового будинку культури за проєктом розрахована на 470 місць. Тож там можна буде влаштовувати концерти й фестивалі, запрошувати учасників та глядачів з сусідніх територіальних громад.