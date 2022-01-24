Знову не працюють ескалатори надземного переходу на Слобожанському проспекті

Вони вкотре зламалися! Вже понад тиждень не працюють ескалатори надземного переходу на Слобожанському проспекті. Виведені з ладу два з чотирьох підйомників. Що сталося цього разу й у скільки стають місту регулярні ремонти? Владислав Авдієнко продовжить!

Надземний перехід на Слобожанському проспекті відкрили у квітні 2016-го на заміну небезпечному пішохідному. Для комфорту містян передбачили ескалатори. От тільки є з ними одна проблемка – вони ламаються по декілька разів на рік.

Усі, хто хоче перейти проспект, мають вирішувати: оминати цілий квартал до найближчого світлофору, або підійматися сходами на висоту третього поверху. Місцеві – обурені: не усім це під силу.

Поряд з ескалаторами порпаються робітники. Розповідають: цього разу підйомник зламався, бо хтось розтрощив його скляний бортик. Так, цими металевими пластинами зашили заводське скло – аби захистити. Та навіть це не допомогло!

В мерії запевняють: на переході постійно чергує охоронець. Він й побачив, як трощили ескалатор, але зарадити не встиг.

Наразі хуліганів розшукують правоохоронці. Полагодити ескалатори обіцяють за 10 днів. Чиновники додають, що саме вандалізм – єдина причина усіх поламок ескалаторів на переході.

Але як запобігти цьому – в міськраді не знають. Отож залишається лише ремонтувати й ремонтувати бідолашну техніку. Утримання чотирьох підйомників на цьому переході вартує Дніпру зо два мільйони гривень на рік.

До речі, тему цього сюжету повідомила наша глядачка. Якщо ви теж маєте цікаву інформацію про життя міста – телефонуйте на гарячу лінію Новин 11 каналу.

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