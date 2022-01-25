Ковідну тисячу вже можна витрачати в аптеках

Й дехто з дніпрян віком за 60 цим правом вже встиг скористатися. Чи готові аптечні мережі працювати за програмою “єПідтримки”? Наша Олена Городецька вивчала цю тему. Дивимось.

Ліки за програмою “єПідтримка” можуть придбати тільки люди старші за 60 років. Представники дніпровських аптечних мереж запевняють, вони до цього вже готові. Але, підкреслюють, мова йде виключно про медикаменти.

Ліки за програмою “єПідтримка” можна купити в інтернет-аптеках з доставкою додому, або у будь-якій точці, де працює термінал. Пан Іван у такий спосіб вже витратив ковідну тисячу.

Так легко розраховуються ті, хто має у телефонах електронний гаманець. Банківські фахівці запевняють – під’єднати його дуже просто. Українцям, які не в змозі це зробити, або не мають сучасного телефону, навесні почнуть видавати пластикові картки.

В уряді також планують дозволити купувати ліки за програмою “єПідтримка” особам з інвалідністю першої групи. Крім того, Мінсоцполітики спільно з Міністерством цифрової трансформації розглядають можливість поширити програму “єПідтримка” й на інші групи населення.

Вже понад 7,5 мільйонів українців одержали виплати за програмою “єПідтримка”. Механізм спрощення доступу до цих коштів допрацьовують. Також з’явилися повідомлення про доплату за третю, так звану бустерну дозу.