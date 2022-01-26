Чи є шанс повернути речі, втрачені у великому місті?

26.01.2022 18:49

Як відшукати загублений телефон чи документи? Раніше у Дніпрі існувало єдине бюро, де теоретично можна було знайти пропажу. Сьогодні способи змінилися. Чи є шанс повернути речі, втрачені у великому місті, – розбирався Єгор Євтушенко.

Згідно із дослідженням, люди найчастіше гублять телефони, ключі, окуляри та навушники. Ситуація настільки типова, що кожен з нас хоча б раз у житті втрачав важливі дрібнички.

Загубивши щось у Дніпрі, є декілька способів знайти пропажу. Якщо це сталося на вокзалі – треба бігти до камер схову. Саме туди співробітники приносять усі речі, залишені на залізничній станції. Проте звертатись радять якомога швидше – одна доба зберігання коштує 35 гривень.

Ці правила не стосується речей, які знайшли у поїздах – в такому випадку вони прямують до депо або кінцевої станції.
А от забувши речі у трамваї звертатись треба до диспетчерської, що знаходиться в районі Європейської площі. Туди кондуктори приносять усе, що пасажири залишають у вагонах. Кажуть – найчастіше знаходять паспорти, пенсійні посвідчення та інші документи.

Загублені цінні речі та документи можна спробувати відшукати через поліцію. Звертатися радять до найближчого відділку чи екіпажу патрульних.

Найпростіший же спосіб повернути загублені речі – скористатися спеціальними сайтами. На одному з таких тільки за січень понад сто оголошень. Будь-яка людина, що знайшла чужі речі на вулиці, може викласти оголошення та повернути пропажу її господарю.

Теги: , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11 телеканал, Дніпро

Інші новини

Справа про незаконний продаж деталей літаків дійшла до суду

26.01.2022 19:14

Школа комунікацій відкрилась на базі Дніпропетровської політехніки

26.01.2022 19:07
Щодоби майже 700 померлих і понад 26 тисяч нових інфікованих на коронавірус

В області за добу додалось понад 800 хворих на коронавірус

26.01.2022 19:00

Цьогоріч ЗНО зазнало декількох серйозних змін

26.01.2022 18:55

Університеті митної справи працює музей контрабанди

26.01.2022 18:43

На проспекті Мазепи фура збила жінку

25.01.2022 19:00
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com