Як відшукати загублений телефон чи документи? Раніше у Дніпрі існувало єдине бюро, де теоретично можна було знайти пропажу. Сьогодні способи змінилися. Чи є шанс повернути речі, втрачені у великому місті, – розбирався Єгор Євтушенко.

Згідно із дослідженням, люди найчастіше гублять телефони, ключі, окуляри та навушники. Ситуація настільки типова, що кожен з нас хоча б раз у житті втрачав важливі дрібнички.

Загубивши щось у Дніпрі, є декілька способів знайти пропажу. Якщо це сталося на вокзалі – треба бігти до камер схову. Саме туди співробітники приносять усі речі, залишені на залізничній станції. Проте звертатись радять якомога швидше – одна доба зберігання коштує 35 гривень.

Ці правила не стосується речей, які знайшли у поїздах – в такому випадку вони прямують до депо або кінцевої станції.

А от забувши речі у трамваї звертатись треба до диспетчерської, що знаходиться в районі Європейської площі. Туди кондуктори приносять усе, що пасажири залишають у вагонах. Кажуть – найчастіше знаходять паспорти, пенсійні посвідчення та інші документи.

Загублені цінні речі та документи можна спробувати відшукати через поліцію. Звертатися радять до найближчого відділку чи екіпажу патрульних.

Найпростіший же спосіб повернути загублені речі – скористатися спеціальними сайтами. На одному з таких тільки за січень понад сто оголошень. Будь-яка людина, що знайшла чужі речі на вулиці, може викласти оголошення та повернути пропажу її господарю.