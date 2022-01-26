Цьогоріч ЗНО зазнало декількох серйозних змін

26.01.2022 18:55

Вступна кампанія 2022. Вже завершилася реєстрація на пробне ЗНО. Й незабаром абітурієнти будуть реєструватися на основну сесію. Цьогоріч ЗНО зазнало декількох серйозних змін. Про них розповіли представники Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара та керівниця регіонального центру оцінювання знань.

Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання має початися 1 лютого. У цьому році можна взяти необмежену кількість предметів для ЗНО. Безкоштовно абітурієнти можуть скласти екзамени з 5. За інші – прийдеться платити.

Як і торік, обов’язкові для складання предмети – це українська мова та література, а також математика.

Змінилася і процедура вступу до вищих навчальних закладів. Щоб вступити на цілу низку спеціальностей цьогорічні абітурієнти повинні скласти фаховий іспит.

Цьогоріч Дніпровський національний університет також запрошує абітурієнтів взяти участь у всеукраїнській олімпіаді. Запевняють – це допоможе отримати додаткові 20 балів до сертифіката ЗНО.

Влітку університет планує отримати близько 18 тисяч заявок на вступ абітурієнтів.

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