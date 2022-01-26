Університеті митної справи працює музей контрабанди

До Міжнародного дня митника. Наші журналісти побували в унікальному музеї Університету митної справи та фінансів. Банкноти різних держав та зразки контрабанди. Це та багато іншого представлено в експозиції. Там побувала наша Софія Куценко.

Усі ці коштовні реліквії намагалися вивезти з України на продаж. Таких цінних речей тут чимало. Музей митної справи та фінансів – наче сейф, що зберігає клейноди цілої Служби. Понад три тисячі унікальних предметів висвітлюють історію торгівлі та митної справи на території України. Серце виставки – зала з контрабандою. А експозиція зброї – особлива у своєму роді.

Музей має три зали та виставку “Банкнот і монет світу”. Експозиція займає другий і четвертий поверхи Університету митної справи та фінансів. Заснували музей у 2011 році. Він – унікальний в Україні. Усі експонати справжні. Їх доставляють з контрольно-пропускних пунктів або передають партнери університету.

Екскурсії виставкою проводять безкоштовно, але за попереднім записом. Сюди приїздять групи школярів, абітурієнтів та студентів з різних куточків нашої країни. Приходять майбутні правоохоронці. Відвідують музей і гості міжнародних делегацій.

Крім того, виставка – обов’язкова для відвідування студентів, які безпосередньо навчаються в Університеті митної справи та фінансів. Тут їх знайомлять з тонкощами майбутньої професії. Щороку заклад випускає провідних фахівців, які працюють на контрольно-пропускних пунктах по всій Україні. І звісно, у нашій області. Сама ж митна справа відіграє важливу роль в економіці країни.

Дніпровська митниця – одна з найпотужніших в Україні, кажуть фахівці. Водночас вона й одна з найспокійніших. А випадки контрабанди тут скоріше рідкість. Дніпровська митниця має два контрольно-пропускних пункти – в аеропортах Дніпра та Кривого Рогу.