Командувач Нацгвардії України Микола Балан подав заяву на звільнення

Крім того, він усунув командування полку, в якому стався трагічний інцидент. Це рішення було прийнято, аби нацгвардійці не могли впливати на розслідування.

Про мотиви 21-річного стрілка правоохоронці й досі нічого не кажуть, розглядають декілька версій. Повідомили лише, що Артемій Рябчук не був конфліктним. Й коли його брали на службу, психічних порушень в нього не виявили. Посадовці також заявили, що родинам загиблих виплатять компенсацію у розмірі мільйон вісімсот тисяч гривень.

І до уваги всіх, хто хоче допомогти постраждалим у стрілянині на Південмаші! Військовим потрібна донорська кров. Здати її можна в обласній станції переливання на проспекті Богдана Хмельницького, 17. Обов’язково назвіть прізвище та ім’я одного з постраждалих. Інформація зараз на ваших екранах.

1. Наместник Денис Вікторович, 23.08.2002 р.н.

2. Семенченко Ігор Андрійович, 1997 р.н.

3. Гуліда Владислав Юрійович, 31.12.1999 р.н.

4. Шарова Жанна Генадіївна

5. Мачула Евгеній Сергійович, 08.07.2001 р.н.