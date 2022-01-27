Подробиці затримання строковика, що вчинив розстріл на Південмаші

5 загиблих, ще стільки ж поранених! Вночі на Південмаші сталася надзвичайна подія. Військовий, що охороняв територію заводу, вистрелив декілька автоматних черг у своїх товаришів по службі та втік. Озброєний строковик понад 5 годин блукав містом, аж поки сам не здався поліції. Подробиці затримання, пояснення підозрюваного та стан постраждалих – далі в сюжеті Владислава Авдієнка.

9 ранку, вулиця Робоча. Біля центральної прохідної Південмашу – з десяток спецавтівок поліції та навіть бронеавтомобіль. Територію патрулюють нацгвардійці. Оголошено план перехоплення. Раптом поліцейські зриваються з місця.

Та прямують на виїзд із міста. Надійшла інформація, що саме там, в районі Криворізької траси, може ховатися втікач. Оглядають територію. Але на щастя..

Виявилося, боєць ховався в покинутих будівлях в районі Підгородного – там знайшли купу автоматних ріжків та набої. А ось і саме відео затримання. Втікач не опирався, ба більше – сам покликав поліцейських.

Затриманий – Артемій Рябчук – 20-річний боєць Нацгвардії. Родом з Одеси. Цієї ночі на Південмаші він був у караулі. Стріляти почав, коли опинився разом з іншими військовими в кімнаті зберіганні зброї. Поливаючи з автомата, паралельно продумав план втечі.

Як з’ясувалося, на прохідній втікач забрав життя єдиної цивільної жертви – працівниці заводу, яка заважала йому покинути місце злочину.

Загалом у цю ніч на Південмаші загинули 5 людей, четверо з них військові. Ще 5 бійців Нацгвардії госпіталізували з пораненнями. Більшість доправили до лікарні Мечникова. Хлопцям 19 та 22 років пощастило. Перший отримав нетяжке кульове поранення в стегно, в другого куля зупинилася в міліметрах від артерії.

Натомість 25-річний Денис та 22-річна Жанна – у вкрай тяжкому стані. Обоє втратили декілька літрів крові через поранення живота. У дівчини на додачу ще й вогнепальна рана плеча та коліна.

Ще один поранений боєць у лікарні №16. Його також прооперували, наразі він в реанімації. Що штовхнуло солдата на такий холоднокровний розстріл товаришів по службі – наразі мають з’ясувати правоохоронці. Нині йому світить довічне ув’язнення.

Вже надвечір з’явилася інформація: начебто 2 місяці тому Артемій Рябчук втрутився у бійку між солдатами та проінформував про конфлікт керівництво. Відтоді, ніби то, над ним систематично знущалися товариші по службі, а керівництво на це не реагувало. Президент України та міністр внутрішніх справ вже заявили про можливі кадрові зміни у Нацгвардії.