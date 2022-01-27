На лівобережжі майже 36 квартир вже 2 тижні без газу

Без газу другий тиждень! На лівобережжі Дніпра майже чотири десятки квартир від’єднані від блакитного палива. Дехто з жителів не може користуватися плитою – а є й такі, хто сидять у холодних квартирах, бо мають автономне опалення. Відключили газ через витік. І відтоді обслуговуюча компанія не вважає за потрібне налагодити постачання. Чому цей процес такий довготривалий — Марко Ручка з’ясовував.

Ще тиждень тому в третьому під’їзді в будинку по Осінній,11 стався витік газу. Аварійна служба його перекрила та ремонтувати систему ніхто не квапився. Як результат 36 квартир й досі залишаються без блакитного палива.))

Жителі розповідають, газовики по приїзду лише встановили пломби та нічого більше.

У квартирі Тетяни котел і без газу в оселі проблема на проблемі. Не працює опалення, немає гарячої води, елементарно їжу приготувати — теж не можуть. Термометр в оселі показує лише 12 градусів. З усіх 36 квартир лише декілька, хто, як і Тетяна, користуються котлами, тож їм не пощастило найбільше.

І, звісно, люди переживають, що може не витримати електрощитова, оскільки ці комунікації вже ніхто давно не ремонтував.

Жителі звертались на гарячу лінію Дніпрогазу, в обслуговуючу компанію “КОД” теж телефонували.

Й у компанії “КОД” нам повідомили, що вони з газовиками все владнали й вже завтра розпочнуться ремонтні роботи. А тиждень до цього відбувались підготовчі роботи. Зокрема, закуповували деталі та проводили експертизи.

Чи компенсують людям їхні страждання – про це не йдеться. Але нагадують, що завтра жителі мають бути вдома, аби надати газівникам доступ до осель.