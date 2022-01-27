Сьогодні Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту

До цієї дати в нашому місті розробили спеціальну екскурсію. Її учасники навідали місця, де під час фашистської окупації знищували єврейське населення Дніпропетровська. Згадувати ці події й досі дуже важко, але абсолютно необхідно, переконані автори цього заходу.

Ця екскурсія незвичайна за настроєм та змістом. Її учасники згадують й віддають шану загиблим у місцях, де в 1941- 42 роках вбивали людей. Більшість з жертв були єврейської національності.

Наприкінці 1941 року до протитанкового рову, поблизу іудейського цвинтаря, щоденно зганяли й знищували до ста осіб. Тут тепер знаходиться меморіал жертвам Голокосту.

Валентин Рибалка досліджує тему Голокосту доволі давно. Ідея згадати усі місця розстрілів в окупованому Дніпропетровську належить саме йому.

Всього зупинок на маршруті екскурсії – 7. Парк імені Гагаріна – одна з них й ця частина пішохідна. Краєвид з тих часів майже не змінився. Їм можна милуватися, якщо не знати, що тут відбувалося у жовтні 1941 року. Екскурсовод приводить витримки з документів, спогади свідків.

За два дні фашисти розстріляли й скинули в яр понад 10 тисяч євреїв. Зараз про жертв нагадує скромний пам’ятник

Важливо встановити точні локації жахливих подій, а також привозити сюди людей й постійно розповідати про Голокост, впевнені організатори екскурсії.

Сьогодні учасниками екскурсії за карантинними вимогами стали всього 20 осіб. Але чекають наступного виїзду ще сорок. Записатися на пізнавальну й дуже важливу екскурсію можна в міському інформаційно-туристичному центрі.