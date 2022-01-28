Які розцінки у новому басейні у Слобожанському?

До півтисячі гривень за одне заняття! В Слобожанському – відкрили басейн, частково збудований за державні кошти. Ціни на його відвідини шокували користувачів Фейсбук. Наші кореспонденти перевірили, чи актуальний такий прайс, які умови в будівлі та зібрали відгуки перших відвідувачів. Владислав Авдієнко із подробицями далі!

Один візит “Басейн + тренажерний зал” – 300 гривень для місцевих та аж 450 – для жителів інших громад. Саме такі розцінки на відвідування нового басейну у Слобожанському днями з’явилися в інтернеті/

Від таких цін Facebook-спільнота вибухнула гнівними коментарями. Адже гроші на будівництво частково виділяли з обласного та державного бюджетів.

Після такої хвилі хейту ми вирішили на власні очі побачити, які ж умови пропонують за такий прайс? І вони вражають. На вході – лаундж зона. Душові з євроремонтом, в роздягальнях – нові сушарки та фени. Шафки, уявіть, відчиняються магнітними браслетами. До дитячого і дорослого басейнів йдемо по теплій підлозі! Тренер із 60-річним стажем Валерій Прокопенко відзначає – це найкраще місце з усіх, де йому доводилося працювати.

А ще у вартість комплексного тренування входить відвідування спортзалу – там зо три десятки тренажерів на усі групи м’язів. Перші клієнти – задоволені. Тетяна – мешканка Слобожанського. Радіє, що нарешті в селищі з’явився басейн.

Тішиться і її подруга з Дніпра – Анастасія. Дівчина – з Індустріального району. Ба більше, дівчата кажуть: їх повністю влаштовує ціна. Адже заплатили – вполовину менше, аніж було вказано на сайті.

Виявляється, через шквал критики ціну знизили. Комплексне заняття розділили – на власне плавання та заняття в спортзалі – пояснюють у Слобожанській сільраді. Ще раз переглянути тарифи обіцяють на найближчій сесії у лютому.

Місцеві чиновники прорахували, утримання такого басейну вартує зо 14 мільйонів гривень на рік! Попри спільне будівництво – державним, обласним та місцевим бюджетом, поточні витрати повністю несе громада. Тож й ціна – відповідна.

Додають: готові знизити ціну для мешканців інших міст, якщо вони також фінансуватимуть утримання басейну.