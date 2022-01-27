Тисячі рибалок вийшли на водойми області

У самому розпалі сезон зимової риболовлі. У нашому кліматі він досить короткий, тож тисячі любителів цього дозвілля буквально окупували водойми. Чим приваблює екстремальнеохоббі та які несе небезпеки? Розповість Софія Куценко.

Щозими, як тільки встановлюються морози, тисячі рибалок виходять на водойми області. Заради хобі люди ризикують власним життя. У Дніпрі чимало локацій для зимової риболовлі. Одна з найпопулярніших – коса на житломасиві Перемога.

Зараз температура повітря -5. Крига на Дніпрі доволі міцна. Тож і ми вирішили випробувати на собі небезпечну розвагу і відійти недалеко від берега.

Під ногами річка, глибиною у кілька метрів, а на льоду – десятки любителів екстриму. Кажуть: зараз тут цілком безпечно, бо товщина криги – щонайменше 15 сантиметрів. А от риба, жаліються, не клює.

Більшість рибалок тут – пенсіонери. На косу приходять щодня. Чи не кожен з них присвятив своєму хоббі 30, 40, а то й 50 років! Для них це більше, ніж просто розвага.

За великий рибацький досвід траплялось усіляке, згадує Володимир Володимирович. Колись узимку він ледь не потонув. І відтоді чітко встановив для себе правила, яким слідує і нині.

Окрім правил безпеки, потрібно ще й правильно одягатися, запевняє Віктор Васильович. Бажано – дотримуватися багатошаровості.

А от лікарі кажуть: щозими до травмпунктів звертаються рибалки з переохолодженням та обмороженнями. Більшість пацієнтів відбуваються легко та лікуються амбулаторно. Але ж є поодинокі серйозні випадки.кририб

Надзвичайники ж кажуть – лише з початку року в області 6 нещасних випадків, в яких загинули дві особи. Однак був і щасливий порятунок любителів зимової риболовлі.

Відзавтра на Дніпропетровщині трохи потеплішає, тож рятувальники дуже просять любителів зимової риболовлі – не ризикувати.