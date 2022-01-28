Більше сотні Нацгвардійців сьогодні прийшли здати кров для своїх товаришів

28.01.2022 18:25

За загиблими у стрілянині на Південному машинобудівному заводі у Дніпрі оголосили дводенний траур. А медики продовжують докладати усіх зусиль, аби врятувати поранених. Більше сотні Нацгвардійців сьогодні прийшли здати кров для своїх товаришів. Докладніше про стан постраждалих та донорську акцію – далі в сюжеті.

Хол хірургічного корпусу лікарні Мечникова – переповнений охочими здати кров для постраждалих у стрілянині на Південмаші. Нацгвардійці досі не можуть відійти від шоку.

Бійці кажуть: прийшли на здачу крові, бо над усе прагнуть допомогти медикам урятувати життя поранених товаришів. Перед здачею всіх опитують на наявність протипоказань.

Пункт здачі організували на другому поверсі – у відділенні інтенсивної терапії.

Загалом сьогодні здали кров понад сотня нацгвардійців. І вона дуже знадобиться, кажуть лікарі. Адже чотирьом постраждалим вже перелили понад 12 літрів. Найбільше 22-річній Жанні. Вона наразі – найтяжча.

Решта постраждалих, що перебувають в Мечці – стабільні. Є позитивна динаміка.

Ще один постраждалий наразі перебуває в 16-тій лікарні. Це хлопець 20 років. Він втратив 3 літри крові. Стрілець поцілив йому в груди, плече та стегно.

Медики вдячні усім, хто сьогодні підтримав поранених бійців та здав кров.

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