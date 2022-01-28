Кіровський районний суд Дніпра обирає запобіжний захід Артемію Рябчуку

28.01.2022 18:28

Кіровський районний суд Дніпра обирає запобіжний захід нацгвардійцю Артемію Рябчуку, який учора розстріляв на “Південмаші” десять людей, з яких п’ятеро загинули. Обвинувачення просить про тримання під вартою без права на заставу. Вже відомо, що адвокат просить про закрите засідання через можливість розголошення державних таємниць в ході розгляді справи. Не проти цього і прокурор. Наразі оголошено перерву. Наша знімальна група працює на місці, тож наступного випуску матимемо більше подробиць.

Теги: , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11 телеканал, Дніпро

Інші новини

Кореспонденти 11 поспілкуватися з лікаркою, яка рятувала поранених на “Південмаші”

28.01.2022 18:41

В обласній дитячій лікарні розгорнули додаткові ліжка для хворих на коронавірус

28.01.2022 18:37

На вулиці Європейській вже 2 місяці не можуть залатати проїжджу частину

28.01.2022 18:33

Більше сотні Нацгвардійців сьогодні прийшли здати кров для своїх товаришів

28.01.2022 18:25

Які розцінки у новому басейні у Слобожанському?

28.01.2022 18:17

Подробиці затримання строковика, що вчинив розстріл на Південмаші

27.01.2022 19:02
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com