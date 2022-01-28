Кіровський районний суд Дніпра обирає запобіжний захід Артемію Рябчуку

Кіровський районний суд Дніпра обирає запобіжний захід нацгвардійцю Артемію Рябчуку, який учора розстріляв на “Південмаші” десять людей, з яких п’ятеро загинули. Обвинувачення просить про тримання під вартою без права на заставу. Вже відомо, що адвокат просить про закрите засідання через можливість розголошення державних таємниць в ході розгляді справи. Не проти цього і прокурор. Наразі оголошено перерву. Наша знімальна група працює на місці, тож наступного випуску матимемо більше подробиць.

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