На вулиці Європейській вже 2 місяці не можуть залатати проїжджу частину

Провалля посеред жвавої дороги! У середмісті Дніпра на вулиці Європейській вже два місяці не можуть залатати проїжджу частину. Ще на початку грудня там ремонтували підземні комунікації, однак яму чомусь не засипали. Тепер щодня на цій ділянці утворюється чималий затор. Коли чекати на завершення ремонту – знає Софія Куценко.

Вулицею Європейською Валентин їздить чи не щодня. Так йому зручніше діставатися Набережної. Однак останнім часом рух цією ділянкою утруднений.

Довжина вулиці Європейської разом із площею – всього сімсот метрів! П’ятсот з них – проїжджа частина. Зазвичай минути її можна за лічені хвилини. Однак через яму трафік значно ускладнився.

Особливо тяжко тут увечері в годину-пік, скаржаться водії.

Провалля на Європейський обговорюють і в соцмережах. Люди скаржаться, що асфальт розрили ще на початку грудня і вже два місяці нічого не відбувається.

Роботи на цій ділянці виконував Водоканал. Там кажуть: ліквідовували великий порив й ці роботи завершили оперативно. Але от зарити яму було нікому.

Яму планують залити бетоном. Це, кажуть комунальники, тимчасовий варіант. Заасфальтувати ж цю ділянку дороги обіцяють вже навесні, коли встановиться стабільна плюсова температура.