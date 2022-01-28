В обласній дитячій лікарні розгорнули додаткові ліжка для хворих на коронавірус

Серед хворих на COVID багато дітей, кажуть медики. І це особливість нової коронавірусної хвилі. В нашій обласній дитячій лікарні вже розгорнули додаткові ліжка, бо організоване під хворих відділення вщент заповнене. Чи схожі симптоми ковіду у дітей та дорослих та чого слід застерігатись батькам – дивіться далі.

В обласній дитячій лікарні справжній наплив хворих на коронавірус. Щодня надходять з десяток неповнолітніх пацієнтів. Тож розгорнули додаткові ліжка. На сьогодні мають 35 місць, і майже всі вони вже зайняті.

Зростання кількості пацієнтів з COVID в дитячих лікарнях почалось приблизно три тижні тому, кажуть медики. А це період, коли діти повернулись до шкіл після канікул. Симптоматика у коронавіруса часто схожа на респіраторну. І починається, як банальна застуда.

Аби запобігати тяжким наслідкам коронавірусної хвороби, батькам не слід зволікати. Треба вчасно звертатись до лікарів, буквально у перші дні. Адже хвороба має швидкий перебіг і ускладнення можуть проявитись за декілька діб.

Якщо більша частина дорослого населення України вже щеплені, то серед дітей вакцинація на низькому рівні. І це також фактор, який впливає на розповсюдження COVIDу. Тож в обласній дитячій лікарні готуються до збільшення ліжко-місць.

В лікарні зможуть розгорнути максимум 60 ліжок для дітей.