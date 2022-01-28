Кореспонденти 11 поспілкуватися з лікаркою, яка рятувала поранених на “Південмаші”

Про героїв, чия відданість справі дозволила врятувати життя. Учора на допомогу пораненим у стрілянині на Південмаші примчалися 9 бригад швидкої. Нашим кореспондентам вдалося ексклюзивно поспілкуватися з лікаркою, яка була серед цих медиків. Її розповідь та емоції – прямо зараз.

Поранених бійців з “Південмашу” швидкі почали доправляти до лікарень ще до світанку. Профільних фахівців підняли на ноги о пів на 5-ту. Медики згадують: востаннє такі жахливі травмування бачили під час активних бойових дій на сході.

Нам вдалося поспілкуватися з лікаркою швидкої, яка прибула на місце першою та надала допомогу пораненим у вчорашній стрілянині. Юлія працює лікарем бригади інтенсивної терапії 4 роки. Каже, за свою практику бачила багато, але подібний випадок у неї вперше. Під час виклику – медики не були впевнені у власній безпеці. Проте гідно виконували роботу.

У кареті швидкої ті постраждалі, хто були у свідомості, дякували медикам за допомогу. Юлія ж ділиться власними емоціями: дуже хвилювалася, і остаточно зрозуміла, що відбулося, лише ввечері, вдома – коли обійняла власну дитину.

9 бригад медичної допомоги вчора зранку з повною віддачею виконували свою справу. Кожен діяв оперативно заради спасіння поранених.