В Україні стрімко зростають ціни на продукти

За останній місяць подорожчало буквально все. Експерти налаштовані песимістично й твердять: вартість продуктів продовжить збільшуватися. Що ж впливає на цінотворення? Подробиці дізнавалася Софія Куценко.

Більше, ніж на 50% здорожчали яйця, на 35 – масло, а цукор – на 34. Злетіли ціні на молочні продукти та м’ясо. А ще – крупи та хліб. Рослинна олія, взагалі, чи не золота. На цінотворення, кажуть експерти, значно впливає інфляція. А віднедавна ще і девальвація національної валюти.

Збільшилась і вартість овочів. Зокрема, ціна цибулі зросла вдвічі, а буряку та капусти – на майже 70%. Це пов’язують зі здорожченням цін на енергоносії. Крім того, впливає й зростання собівартості сільськогосподарських продуктів. Бо їхнє виробництво тепер потребує більших витрат.

Покупці від суттєвого здорожчення продуктів, звісно, не в захваті. Кажуть: доводиться підлаштовуватися під нову цінову політику. Дехто впроваджує режим економії.

Розраховувати на падіння цін не варто, попереджають експерти. Навпаки, у 2022 році вартість продуктів харчування збільшиться ще на десять, а то і 20%. Це обумовлено цілим переліком фактів. Від світової економічної кризи та ймовірного дефіциту продовольства – до пандемії.

Тож українські виробники не можуть утримувати поточну вартість своєї продукції. Якщо не збільшувати ціну, виробництво стане нерентабельним.