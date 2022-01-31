У Дніпрі вперше вирішили масово відзначити китайський новий рік

В імпровізованому Чайна-тауні на вулиці Барикадній працюватиме сценічний майданчик, фуд-корт та демонструватимуть бойові мистецтва. А наша Олена Городецька знайшла тих, для кого китайський новий рік – не екзотика, а улюблене домашнє свято. Дивимося.

У Китаї святкування Нового року важливіше за власний день народження. Подію відзначають впродовж 16 днів. І на цей період на канікули йдуть не лише діти, а й дорослі.

Громадянин китайської народної республіки Тунсія Джя навчається у ДНУ імені Олеся Гончара. Не має можливості поїхати додому, тож планує зустрічати новий рік у Дніпрі. Але за традиціями, до яких звик змалечку. Розповідає, що в першу ніч не буде спати та всі лампи залишить включеними, аби злий дух не накоїв лиха. Також одягнеться у нове.

На батьківщині Тунсія, на півдні Китаю, до м’ясних страв додають багато наїдок з морепродуктів.

У Дніпрі цьогоріч вперше анонсують багато цікавих подій на Китайський Новий рік. Вони відбудуться 5 лютого на вулиці Барикадній, яку перетворять на мініверсію Чайна-тауну. Запланована розважальна програма, працюватиме фуд-корт.

Також будуть різні майстер-класи з оригамі, гімнастика цигун. Родзинкою свята стане танець Золотого дракона, мандаринове дерево, біля якого всі охочі можуть загадати бажання, та фаєр-шоу.

Вулиця Барикадна навіть тимчасово стане пішохідною, її перекриють з третього по сьоме лютого. Тож враховуйте це під час планування маршрутів.