Які саме пакети здорожчали та на скільки?

Від 2 гривень за найменший та понад 3 – за більші варіанти! Набула чинності постанова Кабміну, у якій визначили мінімальні ціни на пластикові пакети. Щоправда, не усі, а тільки певної товщини. Які саме вироби здорожчали та на скільки – наш Владислав Авдієнко порівняв ціни.

Кирило набирає фрукти в торбинки. Хлопець екоактивіст й вже 3 роки принципово не користується пластиковими пакетами. Для овочів має щільну сумку, для фруктів – напівпрозору.

Аби таких як Кирило стало більше, Верховна рада ще з 10 грудня заборонила видавати безплатно пластикові пакети у магазинах. А з початку лютого – встановила такі мінімальні ціни: 2 гривні за пакет без ручок та бокових складок, та 3 гривні – із ними. Це стосується усіх пакетів товщиною понад 50 мікрометрів.

На радість усім, хто ще не звик до екоторбинок! Тоненькі прозорі пакетики поки не здорожчають, адже їхня товщина менша за 50 мікрометрів. Ціна на них поки залишається символічною. У цьому магазині, приміром, 9 копійок.

Здорожчали саме ті пакети, які продають на касі. Ціни на них ніколи не були низькими. Встановлені урядом – дещо вищі від собівартості, але не набагато. Ми проїхалися містом й дізналися актуальний прайс.

В АТБ пакети по 3 та 3, 90 – за звичайні та ті ж 3,90 – за менший біорозкладний аналог. У Varus всі марковані як “ЕКО” й вартують від 1,40 до 3, 30 копійок в залежності від розміру. Ашан – єдиний магазин, де ми побачили паперові пакети – від 14 гривень за штуку. Звичайні – по 2-3 гривні. Й нарешті в Сільпо – 2,5 та 3,5 гривні – за пластикові, й майже 12 за паперові, яких, на жаль, не було в наявності.

Економічні ж експерти твердять: здорожчання пакетиків дійсно допоможе зменшити споживання пластику. Це вже довела поведінка споживачів.

Вже з 9 березня стартує наступний етап екопрограми. Прозорі пакетики, якими рясніють стійки біля плодів, молочки та круп – товщиною до 50 мікрометрів – взагалі заборонять до використання. Й магазинам доведеться шукати їм заміну. Так, один з київських супермаркетів вже повісив поряд з фруктами пластикові сіточки. Не панацея й паперові пакети.

Є ще одна альтернатива. Приміром, АТБ планують закупити малі крохмальні, повністю біорозкладні пакети та багаторазові екосумки, виготовлені зі спандбонду.