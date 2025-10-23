Кам’янське з робочим візитом відвідала заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук

23.10.2025 13:22
kam-yanske-z-robochym-vizytom-vidvidala-zastupnyczya-kerivnyka-ofisu-prezydenta-iryna-vereshhuk

У Кам’янському з робочим візитом побувала заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук. Під час поїздки взяла участь у відкритті нового Центру соціальної підтримки захисників та їхніх родин. Ірина Верещук відвідала Батьківський осередок родин загиблих Героїв та побувала у реконструйованому гуртожитку для переселенців – одному з найбільших проєктів Дніпропетровщини. Також делегація з офісу президента ознайомилися з роботою Центру реабілітації, де надають допомогу цивільним та військовослужбовцям, які відновлюються після тяжких поранень та травм.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Video thumbnail for youtube video 9-gfceu2jk8

Тепер “Юліївна”: Дніпрянка відмовилась від ім’я по батькові! Чому?

23.10.2025 17:33
generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-29092025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 23.10.2025

23.10.2025 8:10
Video thumbnail for youtube video j1e7kuluiqu

Ці кадри шокували Україну: російські дрони атакували дітей!

22.10.2025 17:00
u-kam-yanskomu-pislya-kapremontu-vidkryly-navchalnyj-oseredok-dlya-vyvchennya-predmeta-zahyst-ukrayiny

У Кам’янському після капремонту відкрили навчальний осередок для вивчення предмета “Захист України”

22.10.2025 12:23
generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-29092025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 22.10.2025

22.10.2025 8:05
Video thumbnail for youtube video g22jtsh9yis

Лінія фронту може бути початком дипломатії – звернення Президента

21.10.2025 19:13