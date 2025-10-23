Кам’янське з робочим візитом відвідала заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук

У Кам’янському з робочим візитом побувала заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук. Під час поїздки взяла участь у відкритті нового Центру соціальної підтримки захисників та їхніх родин. Ірина Верещук відвідала Батьківський осередок родин загиблих Героїв та побувала у реконструйованому гуртожитку для переселенців – одному з найбільших проєктів Дніпропетровщини. Також делегація з офісу президента ознайомилися з роботою Центру реабілітації, де надають допомогу цивільним та військовослужбовцям, які відновлюються після тяжких поранень та травм.

