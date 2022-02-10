Не вщухають суперечки щодо нового шкільного харчування

Вже більш як місяць дітей у школах та садочках годують по-новому. Баталії щодо кількості цукру у какао не вщухають й досі. Автори меню переконані, що в суспільстві царює культ неправильного харчування. Своєю чергою батьки вказують на величезну кількість страв, які з дитячих столів потрапляють у сміттєві баки. Крім того, вартість харчування значно подорожчала. Але це далеко не вся реформа. Всі подробиці далі.

Дитяче ожиріння та діабет, масове захворювання органів травлення, низьке фізичне навантаження школярів. Фахівці кажуть, що реформа дитячого харчування була неминучою. У новому меню менше солі, цукру та тваринних жирів. А також хліба та картоплі. 75% раціону дитини мають становити продукти рослинного походження.

Реформу спільними зусиллями впроваджує МОЗ, міністерство освіти, міністерство громад та територій й Держпродспоживслужба. Вся ця поважна спільнота продовжує працювати. Нещодавно створила дитяче уніфіковане меню.

Також йдеться про те, що громади мають підготувати проєкти з модернізації своїх харчоблоків, визначити – чого їм не вистачає й передбачити фінансування на втілення таких змін. У Дніпрі ж дітей у ста п’ятдесяти закладах освіти годує товариство Контракт-Продрезерв-5, яке виграло тендер.

Щодо вартості – вона залежить від вікових норм. Для молодших класів – це 42 грн, 42 копійки. Їх одноразове харчування повністю фінансується з міського бюджету. А от їжу для старших школярів, за виключенням пільгових категорій, сплачують батьки.

Фахівці одноголосно кажуть – реформа дитячого харчування потребує комплексного підходу. У тому числі про здорову їжу треба говорити з батьками на зборах й з дітьми на уроках.