В АНД районі повністю вирубали сквер, де росли тополі

Замість густо висаджених дерев — пеньки! У Дніпрі в АНД районі жителі незадоволені тим, що в тамтешньому сквері вирубали кілька десятків начеб-то здорових дерев, переважно тополі. Осокори добре очищують повітря від шкідливих домішок, а район, як відомо, належить до промзони. Про причини знищення дерев містяни нічого не знають. Та найбільше побоюються будівництва стоянки або МАФів. Подробиці — далі.

За словами людей, тут росли десятки здорових дерев. Це й акації, й тополі, й липи. Та зараз їх повністю зрубали, лишились хіба що пеньки й розкидані стовбури.

Дерева, які були в цьому сквері, захищали від пилу й убезпечували від широких проспектів. А головне – допомагали фільтрувати викиди з навколишніх підприємств.

Версія, що тополі могли зрубати навмисно, за програмою з боротьби проти алергенних рослин, деяких жителів не влаштовує.

Інші все одно не розуміють, нащо було рубати всі дерева, оскільки, крім тополі, були й інші види. Ще кажуть: краще б амброзію косили, кущі якої на масиві майже всюди.

Це для жителів також вагомий аргумент, бо поруч із масивом водойма, яка будь-коли може розмити ґрунт під будинками. Друга версія – дерева спиляли, аби реконструювати сквер. І тут думки розійшлися – серед місцевих є такі, хто вважає, що нові насадження не приживуться.

Усі попередні здогадки місцевих були хибними. Як нам вдалося з’ясувати, дерева спиляли за зверненням голови АНД району до відповідних служб у міськраді. Потому туди виїхала спецкомісія, обстежила насадження і частину з них визнала аварійними.

Якщо жителі хочуть, аби у сквері на місці вирубаних дерев висадили нові, їм необхідно написати звернення до міськради.