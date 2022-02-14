За досягнення у музичному мистецтві відзначили лауреатів іменної стипендії міського голови імені Гаррі Логвіна

П’ять талановитих скрипалів, що лише навчаються мистецтва музики, отримали стипендії міського голови. Ця винагорода носить ім’я видатного дніпровського скрипаля, Народного артиста України Гаррі Логвина. Невипадково, що вітав юних виконавців його син, відомий диригент й професор Академії музики Дмитро Логвин.

Вадим каже, завдяки стипендії він зможе придбати комплект нових струн для своєї скрипки. В хлопця багато планів з участі в конкурсах й він грає щодня.

Кращіх учнів з класу скрипки у Дніпрі відзначають шостий рік поспіль.

Цього року визначено п’ять стипендіатів, яким щомісяця виплачуватимуть по 500 гривень. Запрошені лауреати отримали відповідні сертифікати.

Дмитро Логвин також побажав стипендіатам бути сміливими, якомога частіше виходити на сцену, оскільки для музикантів – це велика радість.

В засновників стипендії для юних скрипалів є й подальші плани. Йдеться про підтримку викладачів музичних й шкіл естетичного виховання Дніпра.