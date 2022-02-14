До кінця року у Дніпрі запрацюють електронні квитки

У Дніпрі в черговий раз пообіцяли ввести електронні квитки в міському транспорті. Щоправда, про маршрутки поки не йдеться. Зараз розробляють проєкт впровадження електронних розрахунків у трамваї, тролейбусі та метро. Вже відомо, що пільговим категоріям населення квиток видадуть безкоштовно.

Переповнений транспорт, кондуктор, активно працюючи ліктями, шукає решту для пасажира. Позбавитись таких ситуацій дозволяє система електронних квитків. Єдиний багаторазовий квиток на основі пластикової картки планують ввести у Дніпрі для комунального транспорту: трамваїв, тролейбусів та метро.

Кошти на поїздки з багаторазової картки можна використати протягом року. Буде можливість придбати й одноразовий звичайний квиток. Але він буде коштувати дорожче. Оплату з мобільного теж можна буде здійснити, але згодом.

Систему електронних квитків планують запустити до кінця року. Зараз у мерії готуються до проведення тендерів, щоб придбати обладнання та програмне забезпечення. Щодо інших планів – у березні на громадських слуханнях планують обговорити запуск нічних автобусів: які б їздили з 22.00 й до 6 ранку. В першу чергу – це стосується маршрутів, що сполучають найбільш віддалені райони.

Поки що у нічний час працюють тільки трамваї та тролейбуси. Про графік та маршрути можна дізнатись на телеграм-каналі департаменту транспорту.