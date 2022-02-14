Новий цілодобовий VARUS ToGo відкрито в торговельному комплексі “Артель сіті-центр”

Неподалік від транспортного хабу – Старомостової площі та залізничного вокзалу у торговельному комплексі “Артель сіті-центр” відкрито цілодобовий супермаркет VARUS ToGo.

Формат VARUS ToGo передбачає швидкість й зручність придбання товарів. Тому тут, окрім звичайних кас, працюють і такі, де клієнти можуть розрахуватися за покупки.

Перші відвідувачі зони кафе супермаркету вже оцінили зручність пропозиції поласувати у робочу перерву.

Торгова площа нового VARUS ToGo чотириста квадратних метрів. Товари в залі магазину розміщені так, щоб покупцю було легко знайти те, що потрібно.

Сюрпризом для клієнтів супермаркету VARUS ToGo у день відкриття став розіграш призів.