Новий цілодобовий VARUS ToGo відкрито в торговельному комплексі “Артель сіті-центр”

14.02.2022 16:56

Неподалік від транспортного хабу – Старомостової площі та залізничного вокзалу у торговельному комплексі “Артель сіті-центр” відкрито цілодобовий супермаркет VARUS ToGo.

Формат VARUS ToGo передбачає швидкість й зручність придбання товарів. Тому тут, окрім звичайних кас, працюють і такі,  де клієнти можуть розрахуватися за покупки.

Перші відвідувачі зони кафе супермаркету вже оцінили зручність пропозиції поласувати у робочу перерву.

Торгова площа нового VARUS ToGo чотириста квадратних метрів. Товари в залі магазину розміщені так, щоб покупцю було легко знайти те, що потрібно.

Сюрпризом для клієнтів супермаркету VARUS ToGo у день відкриття став розіграш призів.

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