Масштабне заліснення на Дніпропетровщині

400 гектарів нових зелених масивів та понад 2 мільйони молодих дерев. Га Дніпропетровщину чекає масштабне заліснення. Ділянки вже обрані, техніка на старті. Тож невдовзі на занедбаних територіях по всій області висадять клени, акації та хвойні, які згодом перетворяться на густі лісосмуги.Обстежувати та обирати нові ділянки для озеленення будуть і надалі. Завдання максимум – розширювати лісові масиви в кожній громаді.

Залежно від типу ґрунту в області висадять дуби, клени, акацію та хвойні дерева. Озеленення планують продовжити й восени. За президентською програмою в Україні протягом трьох років з’явиться мільярд нових насаджень.