До Дніпра прибув потяг Єднання

17.02.2022 16:39

З Державним Прапором через всю Україну. 16 лютого Укрзалізниця запустила символічний Поїзд Єднання, який везе стяг із заходу на схід країни найдовшим залізничним маршрутом Рахів- Маріуполь. Вранці він прибув на Дніпропетровщину і зробив 15-хвилинну зупинку на залізничному вокзалі.
Потяг Єднання везе державний прапор через усю країну від Рахова Закарпатської області до Маріуполя на Донеччині. У Дніпрі на нього вже чекають представники місцевої влади, творчі колективи, активісти, лікарі. А ще видатні спортсмени, завдяки яким гімн України звучить на найпрестижніших міжнародних змаганнях

У Дніпрі, так само як і в кожному місті, де зупиняється потяг, на прапорі залишають підписи та побажання.

Маршрут Маріуполь – Рахів курсує Україною вже кілька місяців, він й справді вже став потягом єдності. Цього разу на спецрейс було придбано 90% квитків. Пасажири кажуть: ідея виправдала себе.

Такі ж емоції і в провідників, які супроводжують цей рейс. Кажуть: на кожній зупинці яскраві зустрічі. Ця атмосфера дійсно об’єднує людей, особливо у нинішні складні часи.
Далі на потяг чекає ще Запорізька та Донецька області.

У Маріуполі розписаний прапор передадуть естафетою українським морякам.

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