Викопали садок біля будинку

Ще кілька років тому перед вікнами багатоповерхівки на Максима Дія росли фруктові дерева та квіти. Але прибудинковий садок викопали задля будівництва зливневої системи. Люди намагалися власноруч його відновити, однак марно. Допомоги просять у міської влади. Колись тут росли квіти та фруктові дерева. Їх власноруч висаджували мешканці багатоповерхівки. Однак у 2016 у садку прокладали комунікації. Будівництво закінчилось, яму засипали піском, жаліються люди. Вони зверталися до міськради й просили впорядкувати територію. Власними силами висаджували дерева. Та жодна спроба не була успішною, бо рослини не приживаються.

Люди кажуть: їм необхідний чорнозем! Саме його просять профінансувати з міського бюджету.

При будівництві зливневої системи розрили й доріжки навколо будинку. Тепер, кажуть мешканці, ходити незручно.

Пішохідну зону навколо будинку і палісадник обстежили представники міськради. Та жодних порушень не виявили. Територія, кажуть, цілком впорядкована. А на підземні комунікації й взагалі немає нарікань.

Крім того, у міськраді зазначають: район побудований шляхом намиву піску. Й грунту там немає.