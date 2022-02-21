Туристичний центр влаштував екскурсію “Дніпро вражає”

“Дніпро вражає” – це назва пішохідної екскурсії містом. Сьогодні на честь всесвітнього Дня екскурсовода її влаштував Дніпровський туристичний центр. Група з 30 учасників з задоволенням відправилися у двогодинну подорож рідним містом.

Гід Ірина Харченко – авторка понад 20 маршрутів пішохідних екскурсій Дніпром. Розповідає: поки що, вивчила лише невеличку частину туристичної мапи міста.

Прихильники розвитку міського туризму сьогодні з задоволенням відгукнулися на запрошення пройти двогодинний маршрут.

Кожна вулиця, бульвар, будинок на шляху цієї групи зараз виглядатиме по-іншому. Екскурсовод підготувала багато цікавих подробиць про знайомі місця й незнайомі куточки.

Організатори екскурсії вивчають побажання потенційних дослідників міста. Тих, хто хоче виміряти маршрут своїми ногами.

Аби потрапити в групу мандрівників, треба зареєструватися на сайті інформаційного туристичного центру. Кількість учасників наступної екскурсії обмежена.