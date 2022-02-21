Молодь взяла участь в історичному квесті

Дніпропетровщина пам’ятає за Україну. Молодь регіону підтвердила це у суботу під час історичного квесту, присвяченому героям Небесної сотні. Учасники вирушали на локації, кожна з яких символізує певну подію в українській історії. На місці вони розв’язували зашифровану фразу. Для цього використовували метод шифровки української повстанської армії. Детальніше про захід розповість Єгор Євтушенко.

Цими вихідними у сквері Героїв молодь Дніпропетровщини взяла участь у квесті “Століття боротьби”. Організатори кажуть: кожна локація пов’язана з певною подією в українській історії за останні 100 років.

Перед початком квесту учасники заспівали гімн України. Головне завдання квесту – розгадати шифр, який вони отримають, коли дістануться локації. Такий метод шифрування використовували українські повстанці під час визвольної боротьби, кажуть організатори.

Це Назар. Йому тільки 18, а він вже обіймає посаду бунчужного у молодіжній націоналістичній організації. Сьогодні він разом із друзями приїхав з області до Дніпра, аби взяти участь у квесті.

Через парк Глоби швиденько прямуємо до першої точки – вона, за інформацією в Телеграм-боті, знаходиться біля Театру драми та комедії. Команда відправляє фото, яке підтверджує що ми – на потрібній локації. Одразу ж приходить завдання. Час пішов.

Є відповідь. Відправляємо її у бота та отримуємо нову локацію – знову театр. На цей раз драматичний імені Тараса Шевченка. Вирушаємо туди. На місці виконуємо вже знайомий алгоритм: фото, бот, завдання.

Усього квест тривав близько двох годин. На жаль, команда Назара зайняла лише 4 місце. Проте усі учасники отримали заохочувальні призи у вигляді книжок. А команда-переможець отримала сертифікати на екскурсію в одне з історичних місць України.