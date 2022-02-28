Мешканці Дніпропетровщини, канали повідомлення про повітряну тривогу

28.02.2022 20:35

Мешканці Дніпропетровщини, канали повідомлення про повітряну тривогу, поширюйте серед своїх громад:

?Дніпро:
Viber: https://invite.viber.com/?g2=AQAby1Nt33Txak7O3fG5iG2wG2dJMNHTG%2Be7qriSZ0SPA2wT%2FYOK42VOTP1OYJ%2B0
Телеграм: https://t.me/sirena_dp

?Кривий Ріг:Telegram: https://t.me/sirena_kryvyi_rih
Viber: https://invite.viber.com/?g2=AQBgFgoTawZzJE7P7%2BpSrVCsUF6obWdeJN1nNeqF7DIooHJ%2B0AyXEoMD3OzXOFQK

? Петриківська ТГ: https://t.me/petrykivka_sygnal

? Новомосковськ: https://t.me/alarmnmsk

? Царичанська громада: https://t.me/tsarichankagroadasirena

? Верхньодніпровськ: https://t.me/+M1J3fZjiEB9jOWNi

? Апостолово: https://t.me/surenaApostolove

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