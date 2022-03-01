Ситуація у Дніпропетровській області стабільна, все під контролем

01.03.2022 10:10

На цю годину ситуація у Дніпропетровській області стабільна. Все під контролем військових, Нацгвардії, Нацполіції, тероборони. Жодних людей у формі країни-агресора не зафіксовано. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Дніпропетровської ОДА Іван Начовний.

«Вітаю всіх із першим днем української весни. В області все спокійно. Готові до будь-яких надзвичайних ситуацій», – сказав Іван Начовний.

Він наголосив: мешканці мають відповідальніше ставитися до сигналів повітряної тривоги.

«Якщо чуєте сирену, не розмірковуючи, негайно ідіть в укриття. Не наражайте себе та близьких на небезпеку», – підкреслив заступник голови ДніпроОДА.

Мешканцям області також слід пам’ятати: в жодному разі не можна знімати на фото та відео блокпости, дислокацію та пересування військової техніки. Розголошення такої інформації може допомогти ворогові.

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