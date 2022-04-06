24 лютого 2022 року для українців почався новий відлік життя й боротьби за нього.

06.04.2022 8:20

Ми втрачаємо близьких людей, домівки, бачимо свої зруйновані міста, переїжджаємо в інші країни й розлучаємося з рідними.

Війна – це драматичні історії мільйонів українців. Кожному болить спільне та своє водночас. Щоб ці втрати, біль, розбиті мрії не роз’їдали зсередини, щоб можна було все це пережити разом, перша леді Олена Зеленська створила спеціальний чат-бот «… відлік … 24|02»: https://t.me/countdown2402bot

У ньому кожен українець може поділитися власними переживаннями, думками й планами. Говорити й розповідати про це необхідно. Із сумом, з усмішкою, з надією, з будь-якими емоціями. Адже життя триває, і Україна обов’язково піде вперед та стане ще сильнішою.

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