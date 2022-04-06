На Дніпропетровщині ворожі ракети влучили в нафтобазу та один із заводів

Ворог ракетним ударом знищив нафтобазу у Синельниківському районі. На одному із заводів Новомосковського району – повністю зруйнував резервуари з мазутом. Сталися сильні загоряння. Постраждалих немає. Про це під час брифінгу у Дніпропетровській ОВА повідомила прес-офіцер Головного управління ДСНС області Євгенія Дудка.

«Через ворожу атаку сталися вибухи на одному з об’єктів у Новомосковському районі. Загорілися резервуари з мазутом. Площа пожежі – 500 м²», – зазначила Євгенія Дудка.

Вона додала, що на місці працювали 46 рятувальників та 11 одиниць спецтехніки. Вогонь вже ліквідували.

«Ще одне влучання – у Синельниківський район. Ракети вдарили по території нафтової бази. Її знищено», – сказала Євгенія Дудка.

Сталася пожежа в екосистемі, повідомила прес-офіцер. Її вже ліквідували.