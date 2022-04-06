На Дніпропетровщині три тисячі дітей-переселенців долучились до онлайн-занять

Уроки в zoom, classroom чи viber. Школярі Дніпропетровщини, які виїхали за межі області чи за кордон, долучаються до освітнього процесу онлайн. Те ж саме стосується й дітей-сиріт, яких завчасно вивезли до Румунії та Туреччини. Дистанційне навчання також організоване й для внутрішньо переміщених осіб, які виявили бажання навчатися у закладах освіти області. Це майже 3 тисячі дітей.

«В області усі заклади освіти перейшли на дистанційну форму роботи та організували онлайн-навчання за своїми навчальними програмами. Лише у трьох закладах обласного підпорядкування залишилась змішана форма освіти. До очних занять долучилась 21 дитина-сирота. Самі заклади тимчасово перепрофілювались на прихистки для переселенців. У них мешкає від 20 до 90 людей, для яких працівники установ облаштували ліжкомісця, а волонтери потурбувались про харчування. Водночас для дітей внутрішньо переміщених осіб організовані дозвілля: шахи, настільні ігри, малювання, читання, перегляд мультфільмів, руханки тощо», — розповів голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Тих, хто не може приєднатися до дистанційного навчання своєї школи, запрошують на спільну платформу Міністерства освіти і науки України та Google Україна https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad.

Начальниця управління з питань гуманітарної, соціально-культурної сфери та освіти обласної ради Лілія Гиренко пояснила: «Цей освітній онлайн-майданчик створено, аби велика кількість дітей, зокрема евакуйованих, мали змогу продовжити навчання. Додам також, що педагогічний склад закладів освіти обласного підпорядкування забезпечує повний обсяг навчального навантаження».

Загалом на Дніпропетровщині діє 834 заклади загальної середньої освіти.