Генеральний штаб ЗСУ: Загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 06.04.2022

06.04.2022 10:56

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.04 орієнтовно склали:
особового складу – близько 18600 осіб,
танків ‒ 684 од,
бойових броньованих машин ‒ 1861 од,
артилерійських систем – 332 од,
РСЗВ – 107 од,
засоби ППО – 55 од,
літаків – 150 од,
гелікоптерів – 135 од,
автомобільної техніки – 1324 од,
кораблі /катери – 7 од,
цистерн з ПММ – 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 96.
Спеціальна техніка – 25.
Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Бий окупанта! Разом переможемо!

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